10 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 7 Şubat Şans Topu devretti mi?
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10 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 7 Şubat Şans Topu devretti mi?

10.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:05
10 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 7 Şubat Şans Topu devretti mi?

10 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçlandı mı? Bugün hangi şans oyunları var? araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi olacak? İşte, 10 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

10 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında yapılıyor! Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 10 Şubat tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirleniyor. Peki, 10 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 10 Şubat Şans Topu devretti mi?

ŞANS TOPU 10 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Online sitesinde saat 20:00'da Şans Topu canlı olarak çekildi! 10 Şubat Şans Topu sonuçlarını buradan bulabilirsiniz!

10 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

10 Şubat akşamı Şans Topu sonuçları bu akşam 20:00'de çekildi!

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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