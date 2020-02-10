10 Şubat 2020 Star Yayın Akışı
10 Şubat 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çember: Oyunu Bozuyorum
01:30 Sucu Kamil
02:20 Hayalimdeki Gelinlik
03:00 Güzel Köylü
04:30 Türk Müziği
04:30 Güzel Köylü
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
08:00 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Babil
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
20:00 Sefirin Kızı