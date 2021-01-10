10 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
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10 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

10.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 10.01.2021 06:46
10 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

10 Ocak 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kanlı Elmas

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Masumlar Apartmanı

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:40 Acemi Anneler

04:20 Nirvana Alevler İçinde

06:05 Böyle Bitmesin

08:40 Tozkoparan İskender

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:00 Benim Adım Melek

13:50 Gönül Dağı

16:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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