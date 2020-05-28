"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Karantinada olan İrem Derici, katıldığı bir canlı yayında "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" dedi. Bu sözleriyle herkesi şaşırtan İrem Derici'nin hesabına kısa sürede para yağdı. Para akışından dolayı telefonu kilitlenen şarkıcı, gelen paraları sokak hayvanları için kullanmaya karar verdi.

Söylediği ve yaptığı her şeyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sorularını yanıtlarken 10 milyon lirası olursa mesleği bırakacağını söyledi. Bu sözleriyle olay yaratan Derici'ye kısa sürede para yağdı.

"IBAN VEREYİM, PARA YOLLASINLAR"

İrem Derici, önceki akşam Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Derici'ye, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine konuşan Derici, "Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım" diyerek hesap numarasını verdi.

PARA AKIŞINDAN TELEFONU KİLİTLENDİ

Derici, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı "Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?" sözleriyle dile getirdi. Şarkıcı daha sonra şaka yaptığını belirterek, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.