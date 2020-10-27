10 metrekarelik atölyede 70 yıl

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail Gider (89), 10 metrekarelik demir doğrama atölyesinde 70 yıldır çalışmaya devam ediyor.

ZONGULDAK 'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail Gider (89), 10 metrekarelik demir doğrama atölyesinde 70 yıldır çalışmaya devam ediyor. Çalışma azmiyle çevresinde örnek gösterilen Gider, "Çalışmadan duramıyorum. Ben eğer bu kadar çalışmasam toprakta olurdum. Hareket bambaşka" dedi.

Gökçebey ilçesinde yaşayan İsmail Gider, 12 yaşında ruhsatsız işletilen kaçak ocaklarda çalışmaya başladı. Ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak işe başlayan İsmail Gider, 20'li yaşlarda ise ilçede demir doğrama atölyesi açtı. Geceleri maden ocağında, gündüzleri ise atölyesinde çalışarak soba ve kalaycılık yapan Gider, zamanla maden işçiliğinden emekli olsa da atölyesini bırakamadı. Çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olan Gider, halen sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde akşama kadar çalışmayı sürdürüyor. 10 metrekarelik iş yerinde bir ömrünü geçiren İsmail Gider, eskisi kadar iş yapmasa da bıçak, balta, kürek tamiri ve bakımı gibi işleri yapmaya devam ediyor. Evli ve 6 çocuk sahibi İsmail Gider, çalışmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyledi. Çalışmanın yaşı olmadığını düşündüğünü ifade eden Gider, "Ocaklarda sigortasız çalıştım. Sonra TTK'da çalıştım. Köyde ise iki misli para kazandım. Kalaycılık yaptım. Demir doğrama ve soba yaptım. Evimi yaptım o sayede. Çok çalıştım yıllarca" dedi.

'ÖMRÜM YETENE KADAR ÇALIŞACAĞIM' Gider, ilçedeki ve çevre köylerdeki birçok evin sobasını yıllarca kendisinin yaptığını söyledi. Bu nedenle herkesin kendisini tanıdığını ifade eden Gider, şöyle konuştu:

"Ben eğer bu kadar çalışmasam toprakta olurdum. Hareket bambaşka. Çocuğumun biri buradan emekli oldu. 15 yaşında başladım ben çalışmaya. Gençler çok çalışmıyor. Okuldan çıkan evine gidiyor. Tarlasını bilmiyor gençler. Bizler gece uykusu olmadan çalıştık. Ocaktan çıkıp iş yerime gelirdim. Evlerimi ben kendim yaptım. Eğer çalışmazsa gençler kapıya bakar, aç kalırlar. Ben burada bu kadar hareket etmesem bu kadar da yaşamazdım. Ben ömrüm elverdiği sürece çalışacağım. Mezara girene kadar son güne kadar çalışacağım Allah uzun ömür verirse."

- Zonguldak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN