10 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

10 Mart Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Mart Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

9 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 143 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 822 hasta taburcu olurken bugün 366 bin 536 test yapıldı.

9 MART ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

9 Mart Çarşamba günü 366 bin 536 kişiye test uygulanmıştır.

9 MART ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

9 Mart Çarşamba 366 bin 536 kişiye uygulanan testten 33 bin 243 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

9 MART ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

9 Mart Çarşamba günü 143 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

9 MART ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

9 Mart Çarşamba günü 68 bin 822 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Haberler.com - Gündem