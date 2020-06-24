10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi
Kilis'te "tuk tuk" diye tabir edilen akülü motosiklete binen 10 kişilik aile, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı.
24.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:12
Kilis'te "tuk tuk" diye tabir edilen akülü motosiklete binen 10 kişilik aile, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı.
Kilis'te Çevreyolu üzerinde çocuklar ile birlikte 10 kişinin bindiği motosikletteki vatandaşların trafikte seyir etmeleri dikkat çekti. Trafikteki sürücülerin şaşkın bakışları arasında ana yolda seyir eden 10 kişinin bindiği motosiklettekiler sosyal mesafeyi hiçe saydı. Tuk tuk" tabir edilen akülü motosiklete binen aile yolda durarak, motosikletin önünde oturan 4 kişiden birinin arka tarafa geçmesi dikkat çekti. - KİLİS
Kaynak: İHA