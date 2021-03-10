10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

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Aydın'ın Efeler ilçesinin Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yusuf T. 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı