10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
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10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

10.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:37

Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 katlı binanın çatı katına çıkan 14 yaşındaki çocuk kendisini beton zemine bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinin Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yusuf T. 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı.

10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
KIZIL: 14 yaşındaki bir çocuk buluğ çağındadır lakin gözetmek gerek.Ama suan hayat düzeni bozuldu.Geçen kızlar kavga etti daha küçük çocuğa yokluk nedir varlık nedir ailesine bağlı bir evlat yetiştirmek şu zamanda çok zor
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X: Ülkede günlük basına yansıyan yansımayan en az 100 intihar yoksa adımı inkâr ederim....ama yetkililer ne oluyor nedir neden böyle diye bi araştırıp merak dahi ediyorlarsa soyadımıda inkâr ederim.
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BERK: Mavi balina diye bi oyun vardı yine o oyunmu patlak verdi acaba.. Bilgisayar ve telefonlarının incelenmesi lazım
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