10 Kasım sözleri nelerdir? En duygusal 10 Kasım sözleri hangileridir? 10 Kasım Atatürk ile ilgili sözler nelerdir?
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10 Kasım sözleri nelerdir? En duygusal 10 Kasım sözleri hangileridir? 10 Kasım Atatürk ile ilgili sözler nelerdir?

26.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:20
10 Kasım sözleri nelerdir? En duygusal 10 Kasım sözleri hangileridir? 10 Kasım Atatürk ile ilgili sözler nelerdir?

En güzel 10 Kasım ile ilgili sözlerle duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. En iyi 10 Kasım sözleri nelerdir? En hüzünlü 10 Kasım hangileridir?

En güzel 10 Kasım ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hislerinizi etkili bir biçimde kullanabilirsiniz. 10 Kasım sözleri nelerdir? Sözleri okurken hemen geçmeyip en az bir dakika olsa da üzerinde düşününce o zaman sözlerin büyüsünü fark edebileceksiniz. İşte en dokunaklı 10 Kasım sözleri haberimizde...

10 KASIM SÖZLERİ

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Kimseyi görmedim ben senden daha güzel, kimseyi tanımadım ben senden daha özel.

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk'tür. Ruhun şad olsun.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Dünya'nın 7 harikasını bilmem ama Türkiye'nin tek harikası var Mustafa Kemal Atatürk.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz Cumhuriyetin.

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

YüzyıIımızda, "oImayacak hiç bir şey yoktur şekIindeki tarihi gerçeği ispatIayan iIk adam oImuştur.

Mustafa KemaI Atatürk bir siyasi görüş değiI üIkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır daha ötesidir kısacası.

Görmeden, onunIa konuşamdan, kokusunu biIe içine çekemeden özIeyeceğiniz kişiIer vardır, Atatürk gibi…

Adını Türk tarihine aItın harfIerIe yazdıran büyük şahsiyet sen Türk miIIetinin kaIbinde ebedi yaşayacaksın.

Bizim ATATÜRK sevgimiz anayasanın iIk üç maddesi gibidir. 10 Kasım Sözleri Değişmez, DeğiştiriIemez, DeğiştiriImesi tekIif dahi ediIemez.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenIer çaIdı, bütün gözyaşIarı aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutuImazsın çünkü sen Atatürk'sün…

Bir miIIeti, uçurumun kenarından sarsıImaz azmiyIe kurtaran, kuvvetIendiren, yükseIten yöneticiIer arasında Atatürk, en birincisidir.

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