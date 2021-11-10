"10 Kasım Saat 9'u 6 Geçe" Start Verildi…

SANCAKTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - MUSTAFA USLU: "GENÇLERE ANLAMLI MESAJLAR VEREN FİLMİMİZİN ÇEKİMLERİNE BU ANLAMLI GÜNDE BAŞLADIK… "

Ulu Önder Atatürk'ü, vefatının 83. Yıldönümünde andığımız 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'u 6 geçe çekimlere başladıklarını belirten Yapımcı Mustafa Uslu, "Çekimlerimize, Ulu Önderimiz Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'da başladık. Saat 9'u 5 geçeAtamıza saygı duruşumuzu yaptık ve Sancaktepe'de start verdik. Bandırma Füze Kulübü, 'İstikbal Göklerdedir' diyerek gençliğe gökyüzünün ve uzayın önemini anlatan, bilim ve sanatın uygarlığın temeli olduğunu vurgulayan Atamızın izinde olduğumuzu gözler önüne seren bir film.

Türk Sinema tarihine geçeceğine inandığımız filmimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çekimlerimiz, Mudanya, Bandırma ve İstanbul Beykoz Kundura fabrikasında devam edecek." dedi.

ÖMER FARUK SORAK: "BANDIRMALI GENÇLERİN BAŞARISINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ…"

Zoru başaran ve "yeni yeni icadlar çıkarmayın" diyenlere inat hayallerini gerçekleştirerek dünya çapında büyük başarılara imza atan gençlerin, günümüz gençliğine örnek olacağını kaydeden Yönetmen Ömer Faruk Sorak da çekimlere 10 Kasım'da başlamanın kendisini ve tüm ekibi heyecanlandırdığını kaydetti. Sorak şöyle konuştu:

"Bugün burada Atamızı saygıyla andık ve start verdik. Atamız, geleceği emanet ettiği ve mirasını koruyacağına inandığı Türk gençliğine her zaman yol göstermiş, inanmış ve güvenmiştir. Bizim filmimizdeki Bandırmalı gençler de1950'li yılların sonunda, Atamızın gösterdiği yolda hiç yılmadan, engellerle savaşarak büyük bir başarıya imza atmışlardır.Biz Bandırma Füze Kulübü filmimizle,Türk gençliğinin, inandığında hiç yılmadan neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz." diye konuştu.

GERÇEK YAŞAM HİKAYELERİNDEN ESİNLENİLDİ…

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak "Bandırma Füze Kulübü"nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkeklive Alican Yücesoy'un paylaştığıfilmde ayrıcaNizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet