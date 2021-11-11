10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? AÇIKLANDI Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

10 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurmasının ardından sunan isim Mehmet Ali Erbil oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

10 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın 10 Kasım 2021'de yayınlanan 798. Bölümünde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit ve Eda Gök-Hatice Gök çiftleri "Telli Şakşuka" için yarıştılar. Birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim ASLIHAN oldu.

Aslıhan: 19

Yaren: 16

Yeşim: 11

Eda: 8

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