10 Kasım'da Atatürk'ü Anıtkabir'de anmak isteyenler Anıtkabir ziyaret saatlerini araştırıyor. Ankara Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım'da düzenlenecek anma törenlerine ilişkin bilgi paylaştı. Peki, 10 Kasım anıtkabir ziyaret saatleri nedir? . İşte 10 Kasım anıtkabir ziyaret saatleri.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir her gün belirli saatlerde ziyarete açıktır.

1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09.00-16.30 arasında,

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09.00 - 17.00 arasında

1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında da 09.00 - 16.00 arasında ziyarete açıktır.

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