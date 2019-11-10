10 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
10 Kasım 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Son Durak
02:30 Bana Normal Aktiviteler
04:00 Müzik
04:30 Rehber
05:30 Sende Yap
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
10:15 Guruldayan Kalpler
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:45 Sende Yap
15:45 Kadın Dokunuşu
17:00 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
20:30 Yolsuzlar Çetesi
22:30 Tehlikeli Soygun