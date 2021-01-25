10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu
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10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu

25.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:36

Nevşehir'de 15 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan ve her yerde aranan 60 yaşındaki Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı'nın polis ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

10 Ocak tarihinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Nasıma Sharıfı'nın ailesi kendisinden haber alamamasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 gündür her yerde aranan yaşlı kadını arama çalışmaları MOBESE kameraları ile devam etti. Polis ekipleri tarafından son olarak görüldüğü yerde aramam çalışmalarının yoğunlaşmasının ardından Afat Evler Mahallesinde dağlık alanda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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