10 Farklı Noktada Beslenme Odakları Oluşturuldu

03.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:14

Yaban hayatını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda can dostlarımızın kışın zor şartlarda yiyecek bulmasını kolaylaştırmak adına önemli bir rol oynayacak.

İnegöl Belediyesi, yaban hayatını desteklemek ve sokak hayvanlarına kol kanat gerebilmek adına Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal-2 bölümü öğrencileri işbirliğinde beslenme odakları projesini geliştirdi. Öğrencilerin ürettiği beslenme odakları, şehrin 10 farklı noktasında doğaya yerleştirildi. Buralara hayvanlar için yiyecek bırakılırken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara da çağrıda bulunarak "can dostlarımıza sahip çıkalım" mesajı verdi.

İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BARIŞ ORTAMI OLUŞUR

Bugün beraberindeki öğrenciler, hayvan severler ve meclis üyeleriyle birlikte Yeniceköy Mahallesinde konuşlandırılan beslenme odağında inceleme yapıp konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, öncelikle İdlib'te şehit olan Mehmetçikleri hatırlatarak; "İdlib'de şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah orada en kısa sürede bir barış ortamı oluşturulur. Başka bir can kaybı oluşmadan bu süreç sona erer diye umut ediyorum" dedi.

BESLENME ODAKLARI SAYISI ARTTIRILACAK

Can dostlarımız için 10 farklı lokasyonda beslenme odakları oluşturulduğunu hatırlatan Taban, "Bugün Yeniceköy Mahallemizde DOSTUM tesislerimiz içerisindeki alandayız. Aslında kış günündeyiz ama böyle bahar havasında gibi bir iklim içerisindeyiz. Burada bugün özellikle doğadaki sahipsiz hayvanlarımızın yalnız kalmamaları, doğal ortamlarında yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmeleri adına arkadaşlarımız projeler geliştirmişlerdi. Can dostlarımızın yiyecek bulabilmeleri adına 10 adet yer belirlendi farklı lokasyonlarda. Alanyurt'ta 2 tane, Boğazköy'de, Hayriye'de, Kurşunlu'da, Tahtaköprü bölgesinde 2 adet, TOKİ bölgesinde ve şuanda içerisinde bulunduğumuz Yeniceköy Mahallemizde bu tür yiyecek noktaları oluşturduk. Tabi bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Doğada onların rahat ve kolayca erişebileceği ve içerisine de yemlerini koyduğumuzda hayvanlarımız buradan bu ihtiyaçlarını giderebilecekler" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

Açıklamasında ilçe halkına da seslenen Taban, "Yanımızda da şuanda hayvan sever vatandaşlarımız var. Evet, belki modern bir hayvan barınağına sahibiz ama bu işin en önemli noktası hayvanseverlilik bilincini arttırmak. Çünkü gerçekten onlar da Allah'ın yarattığı canlılardır. Dolayısıyla zor durumda olan tüm hayvanlar sahip çıkmak zorundayız. Bu noktada da 10 tane beslenme noktasını hayata geçirdik. Burada Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal-2 bölümünden öğrenci ve kıymetli hocalarımızın da destekleriyle bu güzel beslenme odakları hayata geçirildi. Vatandaşlarımızı da bu alanlara yiyecek bırakmaya, hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan gördüğünüzde bunları da 153 hatlarımıza bildirirseniz arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Dileyen vatandaşlarımız barınağımıza müracaat ederek oradan hayvan da sahiplenebilirler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler