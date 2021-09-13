10 Eylül'de Yeni Foça'da başladı

Kutlamalara katılan vatandaşlar, Yeni Foça Belediye Meydanında Atabey Aydın'ın Türk Halk Müziği konseri ve balık-ekmek ikramıyla karşılandı. Fener Alayı sonrasında, Oyuncular Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman'ın rol aldığı 'Aziz Nesin Kabare' sahnelendi.

Çelenk sunumu ve şükran ziyareti

11 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreninde Foça Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye meclis üyeleri, Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir'e şükran ziyaretinde bulundu.

Şenlik havası esti

Gerenköy, Ilıpınar, Bağarası ve Foça'da davul zurna ve müzik eşliğinde şenlik havasını yaşatan kutlama etkinliklerinde yüzlerce vatandaşa balık ekmek ikram edildi. 1. Foça 11 Eylül Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporculara, Kaymakam Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, madalya ve ödüllerini verirken; Foça Belediyesi kursiyerleri zumba dans gösterilerini sahneledi.

Fener Alayı ve Konser

Akşam saatlerindeki Fener Alayına katılan çok sayıda vatandaş, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bandosu eşliğinde meşaleler taşıyarak ' Yeni Türkü' grubunun sahne alacağı 11 Eylül Nihat Hüsenay Futbol Sahasına sevinçle yürüdü.

Yeni Türkü'den muhteşem konser

80'li yıllardan bugüne çok dinlenen özgün eserlere imza atmış olan Yeni Türkü grubu, 'Maskeli Balo' isimli şarkısıyla başlayan konserinde; 'Telli Turna', 'Mamak Türküsü', 'Deliler', 'Fırtına', 'Yeşilmişik', 'Bana Bir Masal Anlat Baba', 'Sezenler Olmuş' ve 'Vira Vira' gibi çok bilinip sevilen şarkılarını seslendirdi. Can Yücel şiiri 'Başka Türlü Bir şey' bestesi ve İzmir Marşı'yla konserini tamamlayan Yeni Türkü, alkışlar eşliğinde müzikseverleri selamladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'na ve müzisyenlerine teşekkür çiçeği sundu. Başkan Fatih Gürbüz, ''Cumhuriyet ve bağımsızlık meşalesini coşkuyla taşıyan herkese teşekkür ederim. 11 Eylül Foça'mızın Kurtuluşu Günü kutlu olsun.''dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri