10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya mağarası 10 bin yıllık sarkıtlarıyla doğa tutkunlarını etkiliyor.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya mağarası 10 bin yıllık sarkıtlarıyla doğa tutkunlarını etkiliyor.

Yığılca Sarıkaya Köyü sınırlarında bulunan kireç ve kum taşlarının 10 bin yıllık sarkıtlarla oluşan Sarıkaya mağarası ilgi görüyor. Hassas koruma bölgesi ilan edilen 717 metre uzunluğa sahip Sarıkaya mağarasına gelenler, damlataşların güzelliğini fotoğraf karelerine taşıyor. Sarıkaya mağarasını görmeye gelen ziyaretçiler, "Çok güzel bir yer. Mağara çok geniş. Çok güzel. Etrafında da doğal güzellikler var. Mağara büyük olduğu için girdiğiniz zaman nereden çıkacağınızı dahi unutuyorsunuz." dedi.

Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın ziyaretçilerin mağarayı çok beğendiğini belirterek, "İnşallah pandemi yasakları biraz daha kalkacak gibi görünüyor. Ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.

10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
10 BİN YILLIK SARKITLARIYLA SARIKAYA MAĞARASI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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