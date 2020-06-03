Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
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Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu

Antalya'da bir sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe marka arabasına yaklaşık 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu. Arabasını çok sevdiğini ve bunun bir tutku olduğunu belirten usta, insanlara da "Egzoz yerine müzik tesisatı takın. Egzoz bağırtıp insanları rahatsız etmeyin" çağrısı yaptı.

03.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:50

Antalya'da 10 bin liraya aldığı araca 40 bin liralık müzik sistemi ve air süspansiyon masrafı yapan Fatih Topaloğlu, "Bu bir tutku, aşk. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve sanayi sitesinde araba aksesuarı işi yapan Fatih Topaloğlu, 10 yaşından beri sanayi sitesinde çalışıyor. 18 yıldır rot balanscılık yaptığını dile getiren Topaloğlu, "4 yıldır air süspansiyon araç aksesuar işleriyle uğraşıyorum. Arabamıza gelecek olursak Serçe, 10 bin liraya aldık. 30 bin civarında müzik tesisatımız var ve ekstra olarak air süspansiyon, otomatik kapı, otomatik cam, geri vites sensörü, yağmur sensörü, far sensörü, koltuk ısıtma bunlara benzer şeyler mevcut. Yani ortalama 50 bin lira civarında bize maliyeti oldu" ifadelerini kullandı.

Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu

"EGZOZ YERİNE MÜZİK TESİSATI TAKIN"

"Bu bir tutku, tehlikeli de olsa da bir tutku" diyen Topaloğlu, "Biz bu işe gönül verdik. Biz arabamızla sağda solda egzoz bağırttırmıyoruz. Bu drift yapan arkadaşlar gibi yapmıyoruz. Onlara da söylüyorum, lütfen böyle şeyler yapacağınıza müzik tesisatı takın aracınıza. Egzoz yerine müzik tesisatı takın. Müzik tesisatı herkesin kulağına hoş gelir ama egzoz sesi kimsenin kulağına hoş gelmez. Arabada yatabilirsiniz, o kadar söyleyeyim. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Çocukluğumuzdan gelen bir tutku bu" diye konuştu.

Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu

"ASIL AMACIMIZ CADDELERDE RAHATSIZLIK VERMEMEK"

Elektronik ustası Orhan Göktürk ise, "Arabamızda yaklaşık 30 bin lira ya da üzeri de olabilir müzik sistemi var. Araçta tamamen kaliteli markalar kullandık tamamen. Şimdi araca sistemi yaparken ilk önce yaptığımız özellikler izalosyon olmazsa olmazıdır bu işin. Malzemenin kalitesi ve markası önemli değil. Malzemeyi o araçta yapıp uygulayıp çalıştırmak önemli olan budur. Gençliğin istediği sesin en yükseği bende olsun, kaliteli olsun, yüksek olsun, geçtiğim yeri sarsayım şeklinde. Yapılan işlemlerle asıl amacımız, bu araçta cadde üzerinde rahatsızlık vermek ya da milleti rahatsız etmek değil tamamen fuarlarda hem yapılan işi hem de markanın reklamını yapmak. Son zamanlarda güncel virüs mevzusu var. Korona bunun işimize etkisi oldu, ister istemez yansıdı. Fakat şu günlerde işlerimiz yolunda" şeklinde konuştu.

Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu

Kaynak: İHA

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