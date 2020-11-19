10 AY SONRA RADİKAL KARAR

Bergüzar Korel, aldığı doğum kilolarını vermeye karar verdi. 10 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu, "Hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kiloyla vedalaşmaya karar verdim" açıklamasını yaptı

Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğunu

dünyaya getiren Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermeye karar verdi.

Instagram'dan spor önce çektiği fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Artık hazırım.

Kendi istediğim zamanda kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim.

Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam nasıl mutlu hissedeceksem benim

yönetimimde ve kontrolümde hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10

kiloyla vedalaşmaya karar verdim. Bunu en başta, vücudumun hiç alışık olmadığı

ve ağrılara sebep olan ağırlıktan kurtulmak için yapacağım. Keyfimden ve

zevklerimden ödün vermeden. Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam

yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum" diye yazdı.& ;

'KENDİMİ DOKUZ AY SONRA HAZIR HİSSETTİM'

"Kendimi ancak dokuz ay sonra buna hazır hissettim" diyen Korel, "Ek gıdayla düzenimizi

oturtup emzirme araları açılınca. Hiç kimsenin baskısına boyun eğmeyin güzel

anneler.& ;Ne burada bebekleriyle poz verip alt

metinden bakın nasıl da zayıfım çatlayın da patlayın diyenlere, ne de

çevrenize. Sizin vücudunuz. Sizin keyfiniz. Canınız ne zaman isterse yavrunuzla

aranıza mesafe koymadan mutlu bir şekilde ister verirsiniz kilolarınızı ister

vermezsiniz. Paşa gönlünüz ne isterse o. Zaman bulur da eğer becerebilirsem bu

süreçte işime yarayan önerilerimi de paylaşırım belki sizinle.& ;Öperim süt kokulu terli

yanaklarınızdan" notunu düştü.& ;

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Kaynak: Snob Magazin