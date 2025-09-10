10 Ağustos Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

10 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF sürümü erişime açıldı. Okuyucular, yayımlanan tüm kararları, kanunları, atamaları ve ilanları ayrıntılarıyla inceleyebilecek. Yasama, yürütme ve yargıya dair düzenlemelerin yanı sıra, Resmî Gazete'de kamuoyunu ilgilendiren resmi duyurular da bulunuyor.

10 AĞUSTOS 2025 RESMÎ GAZETE KARARLARI AÇIKLANDI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/354)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/355)

YÖNETMELİK

–– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

