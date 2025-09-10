Haberler

10 Ağustos Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

10 Ağustos Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete kararları açıklandı. Günün sayısında; Yasama Bölümü'nde yer alan kanun düzenlemeleri, Yürütme ve İdare bölümüyle ilgili gelişmeler, Yargı Bölümü'ne ilişkin hükümler ve atama kararları yayımlandı. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik ilanlar da bugünkü sayıda yer aldı.

10 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF sürümü erişime açıldı. Okuyucular, yayımlanan tüm kararları, kanunları, atamaları ve ilanları ayrıntılarıyla inceleyebilecek. Yasama, yürütme ve yargıya dair düzenlemelerin yanı sıra, Resmî Gazete'de kamuoyunu ilgilendiren resmi duyurular da bulunuyor.

10 AĞUSTOS 2025 RESMÎ GAZETE KARARLARI AÇIKLANDI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/354)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/355)

YÖNETMELİK

–– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Dikkat çeken iddia: İki Arap ülkesi İsrail'in saldırısına destek verdi

Saldırıyı kınadılar ama İsrail uçaklarına da izin verdiler
Nepal'de protestolar şiddetlendi! Eski başbakanın eşi yanarak can verdi

Ülkede çatışmalar büyüyor! Eski başbakanın eşi yanarak can verdi
Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı

İtirafıyla ülkeyi karıştırdı! Milletvekili seks işçisi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.