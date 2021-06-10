1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
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1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, ölümünün 1. yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. Ancak Çalışır'ın ünlü arkadaşlarından hiçbiri ölüm yıl dönümüne özel bir paylaşım yapmadı.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman fenomen, ölümünün 1. senesinde de takipçileri tarafından unutulmadı.

DOSTLARI TARAFINDAN ANILMADI

Çalışır, yakın dostları Cemal Can Canseven, Selin Ciğerci ve Danla Bilic gibi ünlü isimler tarafından anılmadı. Çalışır'a yapılan vefasızlığa sessiz kalamayan sosyal medya kullanıcıları "Caner öldüğüyle kaldı" ve "Arkadaşlıkları cenaze törenine kadardı" yorumları yaptı.

KERİMCAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Çalışır'ın ölümünün 1. yılının gündem olmasının ardından sessiz kalmayan Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından yakın arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak "Bugün tam 1 yıl oldu aramızdan ayrılalı. O kadar çok özlüyorum ki seni... Nurlar içinde uyu Caner'im" yazdı.

1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıldönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıldönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
Caner Çalışır
1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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1 yıl önce hayatını kaybeden Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık - Haberler Magazin
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