1 Yıl Hapsi İstenen Berna Laçin: Yazdığımın Suçla İlgisi Yok, Çok Rahatım

Taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili "idam tartışmaları sürerken "İdam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" söyleminden sonra 1 yıl hapis cezası istenilen Berna Laçin, geri adım atmadı. Hapis kararının ardından açıklama yapan oyuncu, "Yazdığımın suçla ilgisi yok ben çok rahatım" dedi.

"BEN ÇOK RAHATIM, ENDİŞELENDİREN BİR ŞEY YOK"

Sözcüye konuşan Laçin, "Benim için çok anlamlandırabileceğim bir şey değil, hukuken baktığımda da yazdığımın suçla ilgisi yok. Açsınlar dava, ben çok rahatım. İnsanda haklılığın verdiği bir rahatlık oluyor. Gerçekten gereksiz de bir şey. Anlamıyorum da. Beni endişelendiren bir şey de değil" dedi.

"HAKLI OLDUĞUNU BİLMENİN RAHATLIĞI"

Açıklamanın ardından tweet atan Laçin "Haklı ve doğru olduğunu bilmenin getirdiği bir rahatlık hissi var ya. İşte onun gibisi yok" dedi.