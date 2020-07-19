Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi
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Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 600 metrelik uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya bir evin duvarını kırarak odaya kadar girdi. Ev sahibi 56 yaşındaki kadın, "Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş" ifadelerini kullandı.

19.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:29

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 600 metrelik uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, bir eve yuvarlandı. 5 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, içerisinde 2 çocuk ve 3 yetişkinin bulunduğu eve isabet etti. Evin duvarını delerek çamaşır makinesine isabet eden kayanın çıkarttığı şiddetli sesle uyanan aile şaşkına döndü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, şiddetle uyanan ev sahipleri deprem olduğunu düşündüklerini, yuvarlanan kayayı sonradan fark ettiklerini belirttiler.

Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi

"ÇAMAŞIR MAKİNESİ OLMASA ÇOCUKLARIN OLDUĞU ODAYA GİRECEKTİ"

Ev sahibi 56 yaşındaki İnci Engin, sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi. Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, "Kalktık hep beraber bakınca taşı görmedik. Araba vurdu zannettik ve kayayı görmedik. Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah'a şükür olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu" dedi.

Öte yandan, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Evin içine kadar giren kayadan kareler:

Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi
Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi
Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi
Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi
Faciadan dönüldü! Uçurumdan yuvarlanan 1 tonluk kaya evin duvarını kırıp içeri girdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
MEMLEKETİM: Baskan yardim eder. Hatta Villa verir.
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