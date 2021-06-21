1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi. Peki, 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?