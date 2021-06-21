1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi. Peki, 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi. Peki, 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler? İşte detaylar haberimizde…
• 1 TEMMUZ'DAN SONRA KALKACAK YASAKLAR NELERDİR?
1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
1 TEMMUZ SONRASI KALDIRILAN YASAKLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL