1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?

1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi. Peki, 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi. Peki, 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler? İşte detaylar haberimizde…

• 1 TEMMUZ'DAN SONRA KALKACAK YASAKLAR NELERDİR?

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

1 TEMMUZ SONRASI KALDIRILAN YASAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" dedi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar neler? Kaldırılan tedbirler neler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 20:21:08. #1.14#

title