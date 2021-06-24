1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve alınan kararlarla birlikte kalkan yasakları duyurmuştu. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar bitti mi konusuna da değindi. Erdoğan, yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hafta içi ve hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu sorularına karşılık Temmuz ayını işaret etti. Peki, 1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalktı mı?

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar bitti mi konusuna da değindi. Erdoğan, yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hafta içi ve hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu sorularına karşılık Temmuz ayını işaret etti. Peki, 1 Temmuz'da yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? İşte detaylar haberimizde…

1 TEMMUZ'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler;

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL