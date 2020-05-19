1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada
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1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada

BURSA'da 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çaldı.

1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada
19.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:59

BURSA'da 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 03.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından da iş yerinin cam kapısını zorlayarak içeri girdiler. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı aldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti de çalan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin lira çaldığı tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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