1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk sahasındaki birliklerde ve illerde incelemelerde bulunan Orgeneral Avsever Kırklareli'ne geldi.

Valiliği ziyaret eden Avsever'i girişte Bilgin karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Orgeneral Avsever, Vali Bilgin ile makamında görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran