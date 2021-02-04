1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
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1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

04.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:14
1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk sahasındaki birliklerde ve illerde incelemelerde bulunan Orgeneral Avsever, Edirne'ye geldi.

Edirne Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Avsever'i, girişte Canalp karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Orgeneral Avsever, Canalp ile makamında görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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