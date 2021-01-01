1 Ocak Hercai bugün yok mu? Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Hercai dizisi severler yeni bölümünün bugün neden olmadığını araştırıyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak ATV'de Hercai olmaması merak edildi. 1 Ocak Hercai bugün yok mu? Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Hercai yeni bölümün ne zaman olduğu sosyal medya ve internette araştırılıyor. Bugün saat 20:00'da ATV ekrnalarında ATV'nin yeni dizisi Akıncı yer alacak. ATV yayın akışında her hafta cuma akşamları yer alan Hercai ise bugün yok.. Yapılan açıklamada Hercai'nin gününü değiştiği söylendi. Peki,Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'de artık Cuma günleri saat 20:00'da Akıncı dizisi yer alacak. Hercai dizisinin günü değişti. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi, 10 Ocak tarihinden itibaren artıkPazar akşamları saat 20:00'da yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. ATV'de bu akşam 20:00'da merakla beklenen yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.