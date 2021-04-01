1 Nisan nedir? 1 Nisan nereden çıktı? 1 Nisan anlamı ve önemi nedir?
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1 Nisan nedir? 1 Nisan nereden çıktı? 1 Nisan anlamı ve önemi nedir?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
1 Nisan nedir? 1 Nisan nereden çıktı? 1 Nisan anlamı ve önemi nedir?

1 Nisan yüz yıllardır birçok ülkede farklı isimler altında insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor; ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor. Peki, 1 Nisan nedir? 1 Nisan nereden çıktı? 1 Nisan anlamı ve önemi nedir?

Bu gün, Fransa'da 'Nisan Balığı', İngiltere'de 'Nisan Aptallar Günü' adıyla biliniyor. Kişiler birbirine şakalar yapıp kandırmaya çalışırken, tuzağa düşülen her durumda 'Nisan 1!' diye bağrışılıyor.

1 NİSAN NEDİR?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d'avril - Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir

İngiltere - April Fools' Day - Nisan Aptallar Günü

İskoçya - Gowk veya Cuckoo günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 NİSAN TARİHİ

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler.

Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

Ramazan Eles
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