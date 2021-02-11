Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! İstanbul için Valilik'ten ilk uyarı geldi

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İstanbul için Meteoroloji uzmanlarının ardından bir kar uyarısı da Valilik'ten geldi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış beklendiğini belirten uzmanları destekleyen açıklamada, "Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.

İstanbul'la ilgili kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uzmanların ardından İstanbul Valiliği de kar uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI PAZARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor."

KAR KALINLIĞI 1987'DEKİ GİBİ 1 METREYİ BULABİLİR

Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.



Newcastle Üniversitesi araştırmacısı ve atmosferbilimci Dr. Abdullah Kahraman yaptığı açıklamada "Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.