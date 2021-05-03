1 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı gören Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erdoğan'la ilgili kimsenin bilmediği anısını paylaştı
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1 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı gören Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erdoğan'la ilgili kimsenin bilmediği anısını paylaştı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir fabrikada işçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada orucunu açarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada ses getirdi. Sevenleri "samimiyet ve tevazu" yorumunda bulunurken muhalifler ise fotoğrafı "yapmacık" buldu. Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafla ilgili paylaşımda bulunan Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise "Yüreğindeki merhamet ve şefkatin yansımasıdır" diyerek Erdoğan ile ilgili şahit olduğu bir hatırasını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle iftarda buluşmuştu. Burada işçilerle aynı masada orucunu açan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

"YÜREĞİNDEKİ MERHAMET VE ŞEFKATİN YANSIMASIDIR"

Sevenleri görüntülerin Erdoğan'ın samimiyetinin ve tevazusunun bir yansıması olduğunu söyledi. Muhalifler ise "yapmacık" diye burun büktü. Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin o kareler için 'Cumhurbaşkanımızın yüreğindeki merhamet ve şefkatin yansımasıdır' diye yorum yaptı.

1 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı gören Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erdoğan'la ilgili kimsenin bilmediği anısını paylaştı
Prof. Dr. Mustafa Şahin.

ANISINI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Erdoğan ile ilgili şahit olduğu bir hatırasını Twitter hesabından paylaşan Şahin şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız 17 Aralık 2010'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin açılışını yaptıktan sonra katlara çıkarak hastaları ziyaret etti. Bir çocuk hastanın odasına girdiler. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, bazı Bakanlar ve YÖK Başkanı da açılışta bulundular. Bilgi vermem için Başhekim olarak sadece beni hasta odasına aldılar. Hastanın anne ve babası da odada hazır bulundular. Hastanın babası ısrarla efendim bize yardımcı olun diyordu. Cumhurbaşkanımız, Tahir Beye (Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek) söyleyelim sana bir iş ayarlasın dedi. Baba, başkanımız belediyede işe aldı dedi. Evin var mı diye sordu Cumhurbaşkanımız. Vali bey ev ayarladı dedi. Ama ısrarla bize yardımcı olun diyordu.

"SAĞ ELİN YAPTIĞINI SOL EL BİLMEYECEK"

Bir süre bekledikten sonra Cumhurbaşkanımız korumaya arabadan çantasını getirmesini söyledi. Çanta gelince korumalara çıkın dedi. Ben bir süre bekleyip ben de çıkayım mı diye sordum. Evet dedi. Dışarı çıktığımda Tahir Bey ne oluyor hocam, herkes niye çıktı diye sordu. Sağ elin yaptığını, sol elin bilmeyeceği bir amel var başkanım dedim. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık uzun ömürler versin ve gücüne güç katsın. Biz kalbindekileri ve gönlündekileri biliyoruz. Diklenmeden dik duruşunu herkes görüyor."

1 Mayıs fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü! Prof. Dr. Mustafa Şahin kareyi paylaşıp Erdoğan'la ilgili anısını paylaştı
1 Mayıs'ta çekilen fotoğrafı gören Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erdoğan'la ilgili kimsenin bilmediği anısını paylaştı
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