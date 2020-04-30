1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin, birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

1 Mayıs'ın her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de bir bayram havasında kutlandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Yaşamakta olduğumuz bu zor zamanlarda, ailelerinden uzak ve yüksek risk altında canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızla, her zaman olduğu gibi gece gündüz vazifelerinin başında olan fedakar güvenlik güçlerimizle, evlerinden çıkamayan yaşlı ve rahatsız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllük ilkesiyle hiçbir karşılık beklemeden uğraşan vefakar vatandaşlarımızla, bu zorluğu birlik olursak kolayca atlatabileceğimize yürekten inanan ve bu inançla büyük bir emek, büyük bir dayanışma gösteren milletimizin her bir ferdiyle bu yıl çok daha anlamlı, çok daha özel bir 1 Mayıs yaşıyoruz."

Kaynak: AA