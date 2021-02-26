1 Mart'ta okula gitmek zorunlu mu? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?
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1 Mart'ta okula gitmek zorunlu mu? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?

26.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:23
1 Mart'ta okula gitmek zorunlu mu? 1 Mart'ta okullar açılacak mı?

Pazartesi okullar açılacak mı 2021? 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek mi? 1 Mart'ta okula gitmek zorunlu mu? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar açılacak mı?

Normalleşme süreci ile birlikte okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta okula gitmek zorunlu mu? 1 Mart'ta okullar açılacak mı? 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek mi?

1 MART'TA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

1 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

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