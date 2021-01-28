Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
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Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

28.01.2021 19:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:18

Adapazarı'nda nikaha gitmek isteyen taraflar arasında konvoyda yol verme kavgası yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi 3 kardeşin üzerine kurşun yağdırırken, kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi.

NİKAHTAN SONRA TEKRAR TARTIŞTILAR

Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak'ta tekrar kavga etmeye başladı. Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı.

3 KARDEŞ YARALANDI

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Yaşanan dehşet anları büyük korkuya sebep olurken, bölgede bulunan bir özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için olay yerine koştu.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Müdahale anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerindeki yapılan müdahaleleri sonrasında Furkan ve Abdulkadir Atmaca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganın gidebileceği adreslere baskın yaptığı öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırı neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayda dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşanan arbede neticesinde saldırganın silahla ateş etmesi, yaralıların kanlar içinde yere düşmesi ve vatandaşların yardımı yer alıyor.

Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

Haber Yorumları (3)
CEHALET: 3 kardeş birlik olup tek adama saldırdılar. adamda cekti vurdu olay bumudur
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
ADALET: Adalet Adalet Adalet dediğin kissas sa kissas olacak
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
RWSOT1: trük ler asla uslanmaz bu kadar cahil kokan bir topluluk görmedim
Cevap Yaz 3 13 Yayından Kaldır
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