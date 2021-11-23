1 kişinin öldüğü fabrikadaki patlamada 6'şar yıla kadar hapis istemi

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde, Özcan Deniz'in (43) öldüğü, 6 kişinin yaralanıp, 24 kişinin de zehirlendiği fabrikadaki patlamayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda, tutuklanan işletme müdürü Hasan Yılmaz ile adli kontrol şartıyla serbest kalan iş güvenlik müdürü Emir T. (42) hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde, 12 Ekim'de, deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Özkan Deniz hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Sızan gazdan 24 kişinin zehirlendiği patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan işletme müdürü Hasan Yılmaz tutuklanırken, iş güvenlik müdürü Emir T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı ise patlamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda, Hasan Yılmaz ile Emir T. hakkında 'taksirle öldürmek ve yaralamak' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Haklarında 2'şer yıldan 6'şar yıla hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.