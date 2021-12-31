1 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelisi tutuklandı (2) - Haberler
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1 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelisi tutuklandı (2)

1 kişinin öldüğü çatışmanın şüphelisi tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİKonya'da çıkan çatışmada, Serhat Özkaya'yı (23) silahla vurarak öldüren Cüneyt Özgür'ü (23) de yaralayan Sinan Atmaca (29), 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

KONYA (DHA) - CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konya'da çıkan çatışmada, Serhat Özkaya'yı (23) silahla vurarak öldüren Cüneyt Özgür'ü (23) de yaralayan Sinan Atmaca (29), 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri

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