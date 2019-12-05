1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

05.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:31
1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Kasım günü Tuşba ilçesi 'nde bulunan açık oto pazarında G. ve A. aileleri arasında daha önceden aralarında bulunan ticari ilişkilerinden doğan alacak-verecek nedeniyle kavga çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Silahlı, bıçaklı ve sopadan dolayı yaralanan 7 şahıstan A.G. isimli kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi olay ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince şüpheli/şüphelilerinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; karşılıklı olarak iki aile arasında gerçekleşen olayda yaralanan kişilerinde olaya karıştıkları tespit edilmesi üzerine, olaya karışan ve yaralı olan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte; 2 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 35 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda sopa ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheliden O.G. cumhuriyet başsavcılığından serbest; Ş.A., S.A., M.A., Y.A. ve M.A. isimli 5 şüpheli 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler