1. Kılıçarslan kimdir? Tarihte 1. Kılıçarslan! Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezarı nerede bulundu?

Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarlarının Diyarbakır'da bulunmasının ardından 1. Kılıçarslan kimdir? Tarihte 1. Kılıçarslan kimdir, ne zaman öldü? gibi konular merak edildi. İşte tüm detayları...

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarlarının yerinin tespit edildiğini söyledi. Bunun ardından Sultan 1. Kılıçarslan ve Saide Hatun merak edildi. 1. Kılıçarslan kimdir, ne zaman öldü, neler yaptı? gibi soruların cevaplarını yazımızdan bulabilirsiniz!

SULTAN 1. KILIÇARSLAN KİMDİR?

Sultan 1. Kılıçarslan'ın doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmez. Babası, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Adı Bizans kaynaklarında "Klitziasthlas" olarak geçer; Latin kroniklerinde babasının adıyla (Soliman) zikredilir.

Süleyman Şah'ın 1086 yılında Suriye seferinde Melik Tutuş'la mücadelesi sırasında giriştikleri Ayn Seylem Savaşı'nda ölümünden sonra oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Tutuş tarafından Antakya'ya götürülmüştür. Daha sonra 1087 ilkbaharında bölgeye gelen Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah ise Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ı İsfahan'a götürmüştür. Böylece Melikşah, ölümüne kadar Süleyman Şah'ın bu iki oğlunu serbest bırakmamış ve 1086-1092 yılları arasında Kutalmışoğulları'nın Anadolu'da hakimiyetlerine müsaade etmemiştir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah'ın ölümüne kadar altı yıl saltanat naibi Ebu'l-Kasım'ın hükümdarlığında kalmıştır. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle beraber serbest kalmış ve İznik'e gitmişlerdir. Bâzı kaynaklara göre Melikşah'ın ölümünden sonra meydana gelen taht kavgaları sırasında ortaya çıkan karışıklıktan yararlanarak kaçmışlar, bâzı kaynaklara göre Büyük Selçuklu tahtına çıkan Sultan Berkyaruk'un izni ile Anadolu'ya geçebilmişlerdir.

Sultan 1. Kılıçarslan'ın Tahta Çıkışı:

Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İznik'e ulaştıklarında Bizanslılar, şehri kuşatma altına almış durumdaydılar. Ebu-l Kasım'ın ölümü üzerine yerine geçen Ebu'l Gazi, Süleyman Şah'ın oğulları İznik'e gelince, idareyi onlara devretti. Büyük kardeş Kılıç Arslan, sultan unvanını aldı ve İznik'teki muhariblerin kadın ve çocuklarını getirerek şehirde yerleştirerek şehri kendisine payitaht (başkent) yaptı. Bu tedbirleri alan Kılıç Arslan, Ebu'l Gazi'yi başkentin kumandanlığından alarak yerine Muhammed'i beylerbeyi makamına çıkarmış ve diğer beyleri onun idaresine vermiştir.

Geçmişte babasına tâbî olan Anadolu'daki feodal beyler, babasının ölümünden sonra müstakil hareket etmeye başlamış olduğundan tahta çıktığı sırada sadece kendisi gelene kadar Ebu'l Kasım'ın ve Ebu'l Kasım'dan sonra kardeşi Ebu'l Gazi'nin muhafaza etmiş olduğu yerler Kılıç Arslan'ın kontrolünde bulunmaktaydı.

SULTAN 1. KILIÇARSLAN VE SAİDE HATUN'UN MEZARI NEREDE?

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversitede kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarlarının yerinin tespit ettiğini söyledi. Kazı alanına gelen Prof. Dr. Karakoç, beraberindeki kazı heyetiyle birlikte basın açıklaması yaptı. Mezarın tespit edilmesinin hem Diyarbakır'ın tarihi açısından hem de Silvan ilçesi açısından önemli olduğunu söyleyen Karakoç, "1'inci Kılıçarslan özellikle Haçlı seferlerinde büyük mücadele göstermiş önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma konusunda hem de yurt edinmesi konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş. Biz bu süreçte mezarının Silvan'da bulunduğunu biliyorduk. Bu konuda farklı çalışmalar yapılmış ama net olarak gelip tespit edilmemiş. Hatta türbe bile varken türbenin kaybolduğunu, kızının mezarı da bulundu. Bugüne kadar tespit edilmemişti" dedi.