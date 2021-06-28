1 kg tavuk fiyatı ne kadar? 2021 Tavuğun kilosu kaç tl oldu? Güncel tavuk fiyatları! Tavuğa zam mı geldi?

Gündemde yer alan konulardan birisi tavuğa gelen zam oldu. Peki, tavuk ne kadar, tavuğun kilogram fiyatı kaç tl oldu? Tavuk kilosu ne kadar oldu? 1 kg tavuk fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde...

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması nedeniyle bazı beyaz et firmaları üretimi durdurdu. Hal böyle olunca da Türkiye'de çok tüketilen tavuk etinin fiyatı da yüzde 20 oranında zamlandı. Peki, tavuğun kilosu kaç tl oldu? İşte fiyatlar...

2021 TAVUK KG SATIŞ FİYATLARI

GÖVDE TAVUK KG FİYATI : 13,75 ₺

MANGALLIK GÖVDE TAVUK KG FİYATI : 16,25 ₺

TAVUK BUT (SPECİAL) KG FİYATI : 16,90 ₺

TAVUK BAGET KG FİYATI : 17,25 ₺

TAVUK PİRZOLA KG FİYATI : 18,75 ₺

TAVUK SARMA KG FİYATI : 18,90 ₺

TAVUK GÖĞÜS (SPECİAL) KG FİYATI : 15,50 ₺

TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) KG FİYATI : 15,50 ₺

TAVUK KANAT KG FİYATI : 20,50 ₺

TAVUK FİLETO (DERİSİZ) KG FİYATI : 23,50 ₺

TAVUK FİLETO (DERİLİ) KG FİYATI : 19,90 ₺

TAVUK TAŞLIK KG FİYATI : 8,90 ₺

TAVUK CİĞER KG FİYATI : 7,25 ₺

TAVUK BUT (KALÇALI) KG FİYATI : 15,25 ₺

TAVUK BURGER KG FİYATI : 19,90 ₺

TAVUK SUCUK KG FİYATI : 25,50 ₺

TAVUK SOSİS KG FİYATI : 22,50 ₺

TAVUK SALAM KG FİYATI : 22,50 ₺

PİLİÇ DÖNER KG FİYATI : 31,00 ₺

TAVUK FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması nedeniyle bazı beyaz et firmaları üretimi durdurdu. Hal böyle olunca da Türkiye'de çok tüketilen tavuk etinin fiyatı da yüzde 20 oranında zamlandı.

Bolu'da tavuk etine gelen zam yüzde 20'leri buldu. Koronavirüs salgını sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve restoranların kapalı olması sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden olan beyaz et sektöründe bazı firmalar üretimi durdurdu. Üretimin azalması ve ham madde fiyatlarındaki artış beyaz et fiyatlarında yükselmeye neden oldu.

HAM MADDE FİYATLARI İKİYE KATLANDI

Tavuk eti fiyatlarının artmasında dünya genelinde üretimdeki azalmanın etkili olduğunu ifade eden beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Çok büyük bir artış yok. Ham madde fiyatları ikiye katladı. Maliyetlerimiz de artıyor. Kullandığımız bütün ürünler mısırından soya fasulyesine kadar, kağıdından naylonuna kadar fiyat artışı var. Tavuk da bundan etkileniyor. Tavuk eti şu anda kırmızı etle mukayese edildiğinde dörtte bir fiyatına piyasalarda satılıyor. Tavuk son zamanlarda yüzde 20'ye yakın bir zamla karşılaştı ama yüzde 20'lik zam zarar ettiği dönemlerden mukayese edildiği için yüksek gibi görülüyor. Daha önce firmalar zararına tavukları üretip satmak zorunda kalıyorlardı. Bazı firmaların üretimi bırakması arzın azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artmasında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracat talepleri de var. Bütün dünyada üretimde azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor" dedi.

"PAZAR YASAĞI KALKINCA TÜKETİM ARTAR"

Temmuz ayı itibarıyla tavuk eti tüketiminin artmasını beklediklerini ancak fiyatları piyasanın kendisinin belirleyeceğini kaydeden Aksoy, "Pazar günlerinin kapalı olması tavuk tüketiminin daha fazla olduğu yerler, mangallar, restoranlar, okullar kapalıydı. Temmuz ayındaki hafta sonlarında pazar günü de sokağa çıkma yasağının olmaması tüketimi artırır diye düşünüyorum. Bunun fiyatlara etkisini piyasa kendiliğinden belirleyecektir" ifadelerini kullandı.