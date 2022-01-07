ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Ümraniye İstihdam Fuarı kapılarını açtı. 'Burada İş Var' sloganıyla ilki yapılan fuarla ülke istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. 90 firmanın katıldığı 3 gün sürece fuarla 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Ümraniye Santral Meydanı'nda kurulan fuarın açılış törenine AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Mollaoğlu, İŞKUR Ümraniye şube müdürü Fahri Acar, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminden sonra Yıldırım ve beraberindekiler fuardaki standartları gezerek bilgi aldı.

"İLK DEFA DÜZENLEDİK"

Fuara ilişkin konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi işsizliğe çare bulmak, istihdam sağlamak için fuarı hayat geçirdik. Daha önce de bunun gibi bir projemiz vardı. 2010 yılından beri kurulan İstihdam Merkezimizde onlarca arkadaşımıza iş bulma imkanı sağlanıyor. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda böyle yüz yüze görüşebilecekleri bir fuar organize edelim dedik. İlçemizde ilk defa yapıyoruz, çok iyi olduğunu gördüm. Her sektörden 90'a yakın firma 3 bin 600 civarında işe ihtiyacı olan işçi arıyor. İnşallah bu fuar aracılığıyla insanlara iş bulmayı ümit ediyoruz" dedi.

Fuar kapsamında, iş başvurusu yapılırken önemli olan noktalar ve mülakatlarda dikkat edilmesi gerekenlere yönelik eğitimler de verilecek.

Fuarda iş başvuru formu dolduran vatandaşlar, böyle bir çalışmanın olmasından memnun olduklarını dile getirdi.