1 Haziran yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu? 1 Haziran normalleşme detayları...
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1 Haziran yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu? 1 Haziran normalleşme detayları...

1 Haziran yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu? 1 Haziran normalleşme detayları...
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Kabine Toplantısı öncesi "1 Haziran yasaklar kalkacak mı? Yasaklar bitiyor mu?" Soruları gündeme geldi. 1 Haziran normalleşme detayları yapılacak toplantısı sonrası açıklanacak. Tam kapanma sürecinden sonra ise kademeli normalleşme dönemine geçildi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman kalkacak?

1 Haziran yasaklar kalkacak mı?Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle başlamış yerine kademeli süreci başladı. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan konuşma sonrası gözler Haziran ayına çevrildi. Peki 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

1 HAZİRAN YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

KABİNE TOPLANIYOR! GÜNDEM: NORMALLEŞME!

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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