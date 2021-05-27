1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu?
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1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu?

1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu?
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Peki, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü. Paylaşım sonrası1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu, merak edildi.

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Videoda, ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir." sözlerine yer verildi.

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