1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
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1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek" ifadelerine yer verdi.17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada kademeli normalleşme sürecinin devam edeceği belirtildi. Hafta sonu yasakların ve hafta içi uygulanan kısıtlama saatlerinin ne zaman biteceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİRLERARASI YASAK KALKTI MI?

Buna göre; Ramazan ayı süresince sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bitecek. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Tam zamanlı kapanma sonrası bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

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