1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak mı?

Normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalarda değişim yaşandı. Vatandaşlar tarafından tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak mı? soruları yer almakta. Bugün toplanacak Kabine toplantısı sonrası netleşecek karar detayları haberimizde.

Normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalarda değişim yaşandı. Vatandaşlar tarafından tarafından merak edilen ve araştırılan konuların başında 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak mı? soruları yer almakta. Bugün toplanacak Kabine toplantısı sonrası netleşecek karar detayları haberimizde.

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına sonrası spor salonlarının açılıp açılmayacağı belirlenecek.

Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya saatler kala, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz.