1 Haziran'da hafta sonu yasakları kalkıyor mu? 1 Haziran sonrası ne olacak?

Türkiye genelinde corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler kademeli olarak azaltılacak. 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması bekleniyor. Uygulanan tedbirler sonrası vaka sayılarının azalması vatandaşları umutlandırdı. Peki, 1 Haziran'da hafta sonu yasakları kalkıyor mu? 1 Haziran sonrası ne olacak?

1 Haziran'da hafta sonu yasakları kalkıyor mu?Koronavirüs salgını sürecinde okulların akıbeti sık sık gündemde yer alan başlıklardan oluyor. Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran itibarıyla sona ermesiyle beraber 1 1 Haziran sonrası ne olacak? Soruları yoğun araştırılan konulardan oldu.

1 HAZİRAN'DA HAFTA SONU YASAKLARI KALKIYOR MU?

17 Mayıs tarihinde kademli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemi devam edecek. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Çiftler, düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. 1 Haziran sonrası düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.