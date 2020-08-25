1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
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1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 hafta önce hakkında kayıp ihbarı yapılan şahıs, boş arazide feci şekilde can vermiş olarak bulundu.

25.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:42

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs, boş arazide av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Y.A. (30), ilçede bulunan boş bir arazide hareketsiz olarak bulundu.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.A.'nın ensesinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
EFELER43: Allahın gazabı üzerinizde olsun ey vicdansız zalimler kalleşler
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