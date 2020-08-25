1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 hafta önce hakkında kayıp ihbarı yapılan şahıs, boş arazide feci şekilde can vermiş olarak bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs, boş arazide av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Y.A. (30), ilçede bulunan boş bir arazide hareketsiz olarak bulundu.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.A.'nın ensesinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA