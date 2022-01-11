1 Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 11 Ocak Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 11 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 11 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (11 OCAK SALI SAAT 17:03)

11 Ocak bugün 1 Dolar 13,8314 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,8327 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8414 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (11 OCAK SALI SAAT 17:03)

11 Ocak bugün 1 Euro 15,6625 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,6668 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,6779 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (11 OCAK SALI SAAT 17:03)

Güncel 1 gram altın fiyatı 802,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 801,9 TL iken satış fiyatı ise 802,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,8314 TL

13,8314 TL 1 Euro ne kadar : 15,6625 TL

15,6625 TL 1 Gram Altın ne kadar : 802,0 TL

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