1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

EŞİ VE KAYINVALİDESİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİYozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren ve gözaltına alınan Fatma Büyük'ün (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

ÇANDIR, YOZGAT (DHA) - EŞİ VE KAYINVALİDESİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren ve gözaltına alınan Fatma Büyük'ün (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi.


1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title