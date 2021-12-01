1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (4)

ÇANDIR, YOZGAT (DHA) - EŞİ VE KAYINVALİDESİYLE BİRLİKTE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren ve gözaltına alınan Fatma Büyük'ün (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili Fatma Büyük, eşi Hakan Büyük ve kayınvalidesi adliyeye sevk edildi.