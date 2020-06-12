1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
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1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi

10 Mayıs tarihinden beri koronavirüs vakası görülmeyen kentte son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi. Yetkililer, vatandaşların rehavete kapıldıklarını belirtiyor.

1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
12.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:52

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi.

VATANDAŞLAR REHAVETE KAPILDI

Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı. Yetkililer, vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

KENTTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekanda da dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Kurum ve kuruluş binaları, ibadethaneler, okullar, site ve yerleşkeler gibi yoğun alanlar başta olmak üzere bini aşkın noktada birçok kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, şehir merkezindeki banka ATM noktaları, dinlenme ve eğlence alanları gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanları da dezenfekte ediyor. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca ilaçlama araçları ile park ve bahçeler, otogar ve benzeri büyük alanlarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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